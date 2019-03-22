Ayvacık'ta 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen Afganistan
uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu
beldesi Nusratlı mevkiine operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 3'ü çocuk, 2'si kadın ve 4'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 9 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Ayvacıkçanakkale
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Kaynak: DHA