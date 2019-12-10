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Ayvacık'ta 94 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 94 kaçak göçmen yakalandı.

10.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:17Ayvacık'ta 94 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 94 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Kadırga Burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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