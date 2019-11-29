Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilinde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 98 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.