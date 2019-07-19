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Ayvacık'ta açık hava tiyatrosu

Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava tiyatro etkinliğinde Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu tarafından "Eski Kurttan Çakallara Tüyolar" isimli oyun sahnelendi.

19.07.2019 15:18 Ayvacık
Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava tiyatro etkinliğinde Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu tarafından "Eski Kurttan Çakallara Tüyolar" isimli oyun sahnelendi.

Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen açık hava tiyatrosu etkinline katılan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram bu tür sosyal etkinlikleri zaman zaman düzenleyeceklerini ifade ederek, "Belediyemiz olarak bu tür sosyal etkinliklerin vatandaşlarımızı memnun ettiğinin farkındayız. Zaman zaman bu tür sosyal etkinlikleri Ayvacık halkımızla buluşturacağız. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum" dedi.

Bayram tiyatro etkinliği sonrasında tiyatro oyuncularına çiçek takdim etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Ayvacık, Güncel

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