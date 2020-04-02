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Ayvacık'ta ayağı kırılan köpeği belediye tedavi ettirdi

Ayvacık ilçesinde ayağı kırılan köpeğin yardımına belediye ekipleri koştu.

02.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:46
Ayvacık'ta ayağı kırılan köpeği belediye tedavi ettirdi
Ayvacık ilçesinde ayağı kırılan köpeğin yardımına belediye ekipleri koştu.
Ayvacık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dereiçi mevkisinde Mustafa Gökçe (55), köpeğinin ayağının kırıldığını belirterek belediyeden yardım istedi.
Belediye Başkanı Halil Kalaycı'nın talimatı ile görevli veteriner hekim Refahittin Şencan, adrese giderek köpeği muayene etti.
Muayenenin ardından köpek, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi ettirildi. Köpek, tedavisinin ardından belediye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Gökçe, Dereiçi, Ayvacık, Güncel
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