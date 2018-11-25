Ayvacık'ta Develere Havut Giydirildi

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde düzenlenen törenle develere havut bağlandı.
Deveciler Derneğince gerçekleştirilen törende, Ayvacık Belediyesi güreş sahasında 30 deveye havut bağlandı.
Ayvacık Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl kasım ayında havut hayrının yapıldığını söyledi.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Bayram, "İlçemizde 30 devemizin katılımıyla havut hayrımızı yaptık. Hayırlı olmasını dilerim. Burada develerimize havut bağlanırken hayrımıza katılan vatandaşlarımıza da pilav, tatlı ve yoğurt ikram ettik."
Konuşmanın ardından deve güreşi yapıldı.
Çanakkale,Ayvacık
25 Kasım 2018 Pazar 16:18