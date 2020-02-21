Haberler » Güncel » Ayvacık'ta gıda denetimi - Haber

Ayvacık'ta gıda denetimi

Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede perakende satış yapan büfeler ile şarküteri ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

21.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:54Ayvacık'ta gıda denetimi
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede perakende satış yapan büfeler ile şarküteri ürünleri satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdüren ekipler, marketlerde yaptıkları incelemelerde ağırlıklı olarak ürünlerin son kullanma tarihleri, mekan temizliği ve bandrol kontrolünü sağladı.

Ayvacık Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, mekan temizliğine uymayanlara karşı uyarılarda bulunulduğu söyledi.
Ekici, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 16:49:57