Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kutlandı.
12.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:18
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde kutlandı.
Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Cevat Çelik, Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterisi yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE
Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Cevat Çelik, Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterisi yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı