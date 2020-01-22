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Ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı.

22.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:37Ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonetin kasasında uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine T.D. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör T.D. gözaltına alındı.Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Afganistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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