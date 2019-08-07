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Ayvacık'ta konser

Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen müzik şöleninde Grup Ezgi konser verdi.

07.08.2019 11:47 Ayvacık'ta konser
Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen müzik şöleninde Grup Ezgi konser verdi.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen müzik şölenine katılan Belediye Başkanı Mesut Bayram, bu tür konserlerin yaz mevsimi boyunca aralıklarla düzenleyeceklerini ifade ederek, "Ayvacık Belediyesi olarak bu tür konser ve müzik şölenleriyle Ayvacık halkımızla beraber oluyoruz. Katılan değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Konserler kurban bayramı sonrasında da devam edecek" dedi.

Bayram, konser sonunda Grup Ezgi'ye çiçek takdim etti. - ÇANAKKALE

Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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