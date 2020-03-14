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Ayvacık'ta koronavirüs önlemleri

Ayvacık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

14.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:12
Ayvacık'ta koronavirüs önlemleri
Ayvacık 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri koronaviris tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Çöp konteynerleri ve kamu kurumlarının ilaçlanmasının ardından cadde ve sokaklarda ilaçlı suyla yıkandı.
Belediye Başkanı Mesut Bayram, ilçede dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kamu kurumlarının ardından, vatandaşlarımız en çok kullandığı camilerde, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. Ardından da vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarımızı da ilaçlı suyla yıkıyoruz." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Ayvacık, Güncel

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