Ayvacık'ta motorsiklet kazası: 1 yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kamyonetin çarptığı motorsiklet sürücüsü yaralandı.
23.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:55
Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kamyonetin çarptığı motorsiklet sürücüsü yaralandı.
Küçükkuyu'da sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, Salih A.'nın kullandığı 35 ALC 941 plakalı kamyonet, plakası bulunmayan Serkan Karışık idaresindeki motorsiklete çarptı. Serkan Karışık (37) yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE
Küçükkuyu'da sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, Salih A.'nın kullandığı 35 ALC 941 plakalı kamyonet, plakası bulunmayan Serkan Karışık idaresindeki motorsiklete çarptı. Serkan Karışık (37) yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA