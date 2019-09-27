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Ayvacık'ta okul servis şoförleri bilgilendirildi

Ayvacık ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında okul servis şoförlerine eğitim verildi.

27.09.2019 16:12Ayvacık'ta okul servis şoförleri bilgilendirildi
Ayvacık ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında okul servis şoförlerine eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ayvacık Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Çankaya İlkokulu Toplantı Salonunda, yeni eğitim yılında Ayvacık genelinde köy-köyaltı yerleşim yerlerinde bulunan öğrencileri ilçe merkezindeki okullara taşıyan servis şoförlerine, trafik kuralları ve servis şoförlerinin uyması gereken kurallar hakkında eğitim verdi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kankılıç, eğitimin servis şoförlerine yararlı olacağını söyledi.
Bu toplantıları rutin hale getireceklerini ifade eden Kankılıç, "Servis şoförlerimizin bu eğitim semineri sonrasında biraz daha dikkatli olacağını düşünüyoruz. Özellikle burada anlattığımız usul ve esaslara mutlaka uyulması gerekmektedir." dedi.

Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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