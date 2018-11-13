13 Kasım 2018, 17:48
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Ayvacık'ta Okul Servis Şoförlerine Eğitim

Ayvacık

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında okul servis şoförlerine eğitim verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında okul servis şoförlerine eğitim verildi.

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda, ilçe genelinde köy-köyaltı yerleşim yerlerinde bulunan öğrencileri ilçe merkezindeki okullara taşıyan servis şoförlerine, trafik kuralları ve servis şoförlerinin uyması gereken kurallar hakkında eğitim verdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kahraman Şık, eğitimin servis şoförlerine yararlı olacağını belirterek, "Servis şoförlerimizin bu eğitim semineri sonrasında biraz daha dikkatli olacağını düşünüyoruz." dedi.


Düzenlenen eğitim seminerine servis şoförleri ile ilgili personel katıldı. Çanakkale,Ayvacık
13 Kasım 2018 Salı 17:48