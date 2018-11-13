Ayvacık'ta Okul Servis Şoförlerine Eğitim

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında okul servis şoförlerine eğitim verildi.
Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Mehmet Akif Ersoy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
toplantı salonunda, ilçe genelinde köy-köyaltı yerleşim yerlerinde bulunan öğrencileri ilçe merkezindeki okullara taşıyan servis şoförlerine, trafik kuralları ve servis şoförlerinin uyması gereken kurallar hakkında eğitim verdi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kahraman Şık, eğitimin servis şoförlerine yararlı olacağını belirterek, "Servis şoförlerimizin bu eğitim semineri sonrasında biraz daha dikkatli olacağını düşünüyoruz." dedi.
Düzenlenen eğitim seminerine servis şoförleri ile ilgili personel katıldı.
Çanakkale,Ayvacık