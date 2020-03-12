Ayvacık'ta okullar ilaçlanıyor
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayvacık'ta okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
12.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:18
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayvacık 'ta okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
İlçe merkezi ve köylerindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel kıyafetli ekipler tarafından hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonu ile ilaçlanıyor. Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servisleri ile okullarda ayrıca bez yardımı ile masa ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarlarının temizleneceği belirtildi. - ÇANAKKALE
İlçe merkezi ve köylerindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel kıyafetli ekipler tarafından hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonu ile ilaçlanıyor. Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servisleri ile okullarda ayrıca bez yardımı ile masa ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarlarının temizleneceği belirtildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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