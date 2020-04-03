Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ayvacık'ta pazaryerine girişlerde kuyruk oluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazara esnaf sayısı kadar vatandaşın alınması uygulaması sonrasında pazaryeri giriş noktasında uzun kuyruklar oluştu.

03.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:18
Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazara esnaf sayısı kadar vatandaşın alınması uygulaması sonrasında pazaryeri giriş noktasında uzun kuyruklar oluştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle pazaryerlerine girişlerde kısıtlama getirilmesi, pazaryerinde bulunan esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınması tedbiri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde uygulanmaya başlandı.
Bölgenin en büyük pazarı olan cuma pazarına girişlerde pazardaki esnaf sayısının 2 katı kadar vatandaşın pazara alınması girişlerde yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde vatandaşlar tek tek ateşleri de ölçülerek pazaryerine giriş yaptı.
Polis barikatlarıyla da kapatılan pazaryerine vatandaşlar sırayla alındı.
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazaryeri alanına kontrollü olarak giriş ve çıkışları sağlıyoruz. Pazaryerine giriş ve çıkışlar farklı yerden yapılıyor. Tezgah aralarındaki mesafeyi de en az 3 metre çektik. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alıyoruz ve bu da biraz girişlerde kuyruk oluşmasına sebep oldu. Bu uygulama vatandaşımızın sağlığı için." dedi.
Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade etti,
Zabıta ekipleri girişte vatandaşların alışveriş yapmadan önce ellerini dezenfekte etmesini sağladı. Ayvacık’ta pazaryerine girişlerde kuyruk oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haberin Videosu :

Ayvacık'ta pazaryerine girişlerde kuyruk oluştu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ayvacık'ta pazaryerine girişlerde kuyruk oluştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: Toroslar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Haber 15:22: Tartıştığı eşini yaralayıp, aynı tabanca ile intihar etti - Haber 15:22: ICBC Türkiye'den VakıfBank'a 325 milyon dolar kredi - Haber 15:22: Marmara'da poyraz etkisini kaybetti - Haber 15:22: Tatvan'da park ve bahçe çalışmaları - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber