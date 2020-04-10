Ayvacık'ta sosyal mesafeli çelenk töreni
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sosyal mesafeli çelenk sunma töreni yapıldı.
10.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:33
Kültür Parkta Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tören alanında sosyal mesafe korunurken, emniyet mensupları maske taktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda emniyet mensubunun katıldığı tören sonrasında Ayvacık İlçe Emniyet Amiri Mustafa Koç tebrikleri kabul etti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA