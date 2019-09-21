Haberler » Güncel » Haber

Ayvacık'ta toplu sünnet şöleni

Ayvacık Belediyesi tarafından tertip edilen toplu sünnet şöleninde 17 çocuk sünnet oldu.

21.09.2019 13:00Ayvacık'ta toplu sünnet şöleni
Ayvacık Belediyesi tarafından tertip edilen toplu sünnet şöleninde 17 çocuk sünnet oldu.

Ümmühan Mahallesi'nde Pazaryeri Caddesi üzerinde yapılan toplu sünnet cemiyetinde yerli sanatçılar ve fasıl ekibi sahne aldı. Sünnet olan çocuklar kurulan sahnede oyun havalarıyla eğlenirken, gece sonunda çocuklara Ayvacık Belediyesi tarafından hediyeler verildi.

Toplu sünnet şöleninde konuşma yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gecede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir gece geçirmenizi dilerim" dedi. - ÇANAKKALE

Pazaryeri, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:56 50'sinden sonra kendini eğitime adadı
14:56 MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama
14:56 Kocaeli ormanya'da doğa ile baş başa
14:55 Bir kapağın fiyatı 1 kilo domatesin fiyatını geçti
14:55 Milyon dolarlık projeye ilk kepçe vuruldu
14:54 Hastane açılışını çocuklar yaptı
14:54 Gaziler şehitler anasına fidan dikti