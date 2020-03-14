Ayvacık'ta toplu temizlik
Ayvacık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte seferberliği başlatılırken, ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.
14.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:16
Ayvacık 'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte seferberliği başlatılırken, ilçedeki cadde ve sokaklar da ilaçlı suyla yıkanıyor.
Ayvacık Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak ilçedeki cadde ve sokakları da ilaçlı su ile yıkadı.
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçede 2 gündür ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık" dedi. - ÇANAKKALE
Ayvacık Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında, camilerde, restoranlarda, kahvehanelerde, toplu ulaşım araçlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çöp konteynerleri çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler son olarak ilçedeki cadde ve sokakları da ilaçlı su ile yıkadı.
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçede 2 gündür ilaçlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmamız sürüyor. Son olarak da cadde ve sokaklarımızı ilaçlı suyla yıkamaya başladık" dedi. - ÇANAKKALE
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı