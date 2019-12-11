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Ayvacık'ta trafik kazası: 2 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

11.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:08Ayvacık'ta trafik kazası: 2 yaralı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ayvacık'tan yönüne giden Osman Oktay'ın kullandığı 17 TA 158 plakalı otomobil, Bahçeli köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki sürücü Osman Oktay ile yanında bulunan Yalçın Çakır yaralandı. Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Osman Oktay, Ayvacık, Ezine, Güncel

Kaynak: DHA

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