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Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlarla, kronik hastalar arasında tek başına yaşayanlara anlamlı bir destek geldi.

22.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:17
Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlarla, kronik hastalar arasında tek başına yaşayanlara anlamlı bir destek geldi.

Ayvalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'mızın 21.03.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı karar ve emirleri ile Balıkesir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda; ilçemizde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımızdan tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların, ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kaymakamlığımız bünyesinde çalışma grupları oluşturulmuş ve vatandaşlarımızın ulaşabilecekleri irtibat telefonları belirlenmiştir." denildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların, ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait 3129500 ve 3125055 nolu telefon numaralarının yanı sıra; İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 3121012, Ayvalık Kaymakamlığına ait 3121040 (mesai saatleri içinde) telefon numaralarıyla Ayvalık Belediyesi'ne ait 0533 1540099 ve 0533 1540044 nolu Whatsapp hatlarına başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Hizmetimizin istenilen şekilde ve hızda gerçekleşebilmesi için yersiz ve gerçek dışı taleplerde bulunulmaması şu zor süreçte en büyük beklentimizdir" uyarısında da bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Ayvalık, Güncel

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