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Ayvalık'a özel araçlarla giriş-çıkışlar hafta sonu için yasaklandı

Ayvalık'a özel araçlarla giriş-çıkışlar hafta sonu için yasaklandı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun körfez ilçelerine yönelik aldığı karar uygulanmaya başlandı.

10.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:17
Ayvalık 'a özel araçlarla giriş-çıkışlar hafta sonu için yasaklandı
BALIKESİR - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun körfez ilçelerine yönelik aldığı karar uygulanmaya başlandı. Balıkesir'in turistik ilçeleri olan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine hafta sonunda özel araçlarla da giriş çıkışlar Balıkesir Valiliğince yasaklandı. Polis ekipleri Ayvalık giriş ve çıkışında kontrollerine başladılar.
Uygulama kapsamında; ilçe giriş çıkışları polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlenerek, bu ilçelere Balıkesir'in merkez ve kırsal bölgelerindeki ilçelerde ikamet edenlere izin verilmedi.
Ayvalık'taki uygulamalar kapsamında, hafta sonunda hava sıcaklıkların mevsim normallerine çıkması nedeniyle ilçe sakinlerinin de sahil bandında balık tutmaları, deniz kıyısında yada parklarda toplu halde bir araya gelmesi ve hatta ikamet ettikleri evlerinin bulunduğu sitelerin bahçesinde de bir arada oturup, çay-kahve yaparak sohbet etmeleri kısıtlandırıldı.
Balıkesir Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla başlayan uygulama Cuma akşamından başlayıp, pazartesi sabahına kadar süreceği öğrenildi.
Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Kovit19 salgınıyla ülke genelinde süren mücadeleler kapsamında vatandaşları biraz daha sabırlı olmaya davet etti.
Alınan önlemlerin ölümcül bir salgın olan Koronavirüs salgını karşısında konulan kurallara uymalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Görgülüarslan, "Bu mücadelede devletimizin almış olduğu önlemler bu salgınla mücadelede son derece önemlidir. Hastalıkla mücadelede kendilerini evlerine izole eden vatandaşlarımızın çok daraldığının farkındayız ama bu salgınla topyekün mücadelede birlikte hareket etmek zorundayız. Bu yönde vatandaşlarımızın ekiplerin ve resmi görevlilerimizin telkinlerine ve yönlendirmelerine riayet etmeleri son derece önemlidir" dedi. Ayvalık’a özel araçlarla giriş-çıkışlar hafta sonu için yasaklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Balıkesir, Ayvalık, Genel
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