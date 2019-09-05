Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

05.09.2019 09:21 Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 17 erkek, 11 kadın, 9 çocuk, 26 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:02   Liseli Julia'nın ölümüne sebep olan sürücünün makas attığı ortaya çıktı
12:01   29 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
12:01   Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
12:01   Lapseki'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
12:00   İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü
11:58   Sahte bahis çetesi adliyeye sevk edildi
11:58   7 yaşındaki İklim'in korkunç ölümü