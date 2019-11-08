Haberler » Güncel » Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması - Haber

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin kaybolmasına ilişkin aranan şüpheli, yakalandı.

08.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:24 Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
'in ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin kaybolmasına ilişkin aranan şüpheli, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize eden S.G'nin aracıyla sahil bölgesinde olduğuna yönelik istihbarat aldı.
Şüphelinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile iki asayiş timi görevlendirildi.
Operasyonda, kaçmak üzere olan araç, ekipler tarafından durdurularak içinde bulunan S.G ve E.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli şahısların yakalandıkları bölgede yapılan kontrolde, 12 Güney Afrika, 28 Kongo, 1 Suriye uyruklu ile organizatör oldukları belirtilen N.B. ve Y.S, yakalandı.
Gözaltına alınan 4 organizatörün işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:44   Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
19:44   Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası
19:42   Bursa çevre ve şehircilik bakanı kurum, bursa'da
19:42   Spor çocuk atletizminde yeni dönem diyarbakır'da
19:42   Denizli'de minibüsle kamyonet çarpıştı 4 kişi yaralandı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:45:12