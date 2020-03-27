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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den yazlıkçılara "gelmeyin" uyarısı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin.

27.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:50
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin." dedi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Ergin, Ayvalık Belediyesinin kısıtlı imkan ve personelle hizmet vermeye çalıştığını söyledi.
Belediyenin ve ilçenin sağlık alanındaki kapasitesinin belli olduğunu ifade eden Ergin, "Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır." diye konuştu.
Ergin, herkesin bulunduğu yerde ve kayıtlı olduğu ikametgahta kalması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız, ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık'a, 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesinin bütçesi belli. Mart ve nisan aylarında belediyenin personel sayısı belli. Ayvalık'ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden lütfen bulunduğunuz kentlerde kalın.
Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık'ta buluşacağız. Bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor." Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’den yazlıkçılara ’gelmeyin’ uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Ayvalık, Güncel

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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den yazlıkçılara "gelmeyin" uyarısı

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