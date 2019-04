Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'in İlk Hedefi; Mali Disiplin

Kaynak: İHA

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Ayvalık'ta Belediye Başkanı seçilmeyi başaran Demokrat Partili Mesut Ergin ilk hedefinin mali disiplin olduğunu açıkladı.Ayvalık Belediyesi'nin kötü yönetilmesine katlanamadığı için CHP'den istifa edip DP'den Belediye Başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Ergin, "Allah nasip ederse göreve başlamadan önce ilk işimiz belediyenin hesaplarını tüm ayrıntılarıyla irdeleyeceğiz. Daha sonra da belediyenin kaynaklarını ve bu kaynakların yeniden belediye havuzuna akmasının mücadelesini vereceğiz" dedi."İlk hedefimiz mali disiplin"Ayvalık Belediyesi'nin, kendi personeline bile maaş ödeyebilmekte güçlük çekmesinin normal koşullarda mümkün olmadığına inandığını kaydeden Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi'nin gelirleri, bırakın işçisinin maaşlarını ödemeyi, ilçenin hemen hemen her ihtiyacına hizmet verebilecek güçtedir. Ancak bu kaynakların doğru kullanılmaması sonucunda bugün belediye bütçesi adeta iflas etmiş durumdadır. İşte biz seçim propagandalarımızda her zaman söylediğimiz gibi, göreve başladığımızda, mali disiplini sağlayarak bu kaynakların doğru kullanılmasının önünü açacağız. Böylelikle de çok kısa sürede belediyeyi içinde bulunduğu ekonomik olumsuzluklardan kurtarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı."Adalet temel prensibimiz olacak"Ayvalık Belediyesi'ni yönetirken özellikle adil bir belediye başkanı olarak herkese eşit bir duruş sergileyeceklerinin altını çizen Mesut Ergin, "Bizim anlayışımızda; fabrikatör-işçi, zengin-fakir, nüfuslu yada sıradan vatandaş gibi ayrımlar asla söz konusu bile olmayacak. Biz her vatandaşımızın sorunlarına eğilip, herkesin sorunlarının çözümüne yönelik yapacağımız çalışmalarla Sosyal Belediyecilik kavramının gerçekte ne olduğunu herkese göstereceğiz. Belediye hizmetlerine erişim konusunda herkese adil davranacak ve yönetim anlayışımız adaletin temelinde yükselecektir. Bu çizgimizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu."Halkın Başkanı sıfatını hak edeceğiz"Mazbatasını aldıktan sonra Ayvalık Belediye Başkanlığı görevini resmen devraldığında yakasında her zaman olduğu gibi sadece Atatürk rozetinin takılı olacağını ve hiç kimseyi partili-partisiz olmaksızın ayırt etmeyeceğini kaydeden Ergin, "Biz ayrım yapmaksızın tüm Ayvalık halkını kucaklayarak bu yola çıktık. Sağolsun halkımızda bize sahip çıktı ve bize bu ulvi görevi verdi. Şimdi ise biz halkımıza verdiğimiz sözü tutacak ve bize 'Halkın Başkanı' sıfatını yakıştıran halkımıza en iyi hizmeti verebilmenin mücadelesini vereceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah bizi, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirebilme konusunda utandırmasın." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR