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Ayvalık Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleşti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin 2020 yılına ait ilk belediye meclis toplantısı Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

08.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:56Ayvalık Belediyesi 2020 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleşti
'in ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin 2020 yılına ait ilk belediye meclis toplantısı Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde saat 10.00'da saygı duruşu ile başladı. Toplantıda; 2020 yılı için Belediye Meclis toplantılarının her ayın ilk Çarşamba günü saat 10.00'da her ay düzenli olarak izin kullanılmadan yapılmasına karar verildi. Belediye meclis toplantılarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi görüntü ve ses kaydı yapılmasının yanı sıra meclis üyelerinin huzur hakkı ödenekleri oy birliği ile kabul edildiği toplantıda; Yeni yılda encümen toplantılarının her ayın Salı günü gerçekleşmesi de karara bağlandı.

Toplantıda yapılan seçimlerde Meclis Denetim Komisyonu'na; Tülay Çankaya, Ethem Vardı, Mehmet Çakır, İsa Aslan ve Tülin Çalışıcı getirildi. Denetim Kurulu'na katılacak uzman kişilerin ücretleriyle, belediyedeki mevcut tam zamanlı sözleşmeli personelin aylık ücretlerinin belirlendiği toplantıda; 2020 yılında Zabıta Personeli'nin maktu mesai ücretleri de belirlendi. 2020 yılında geçici işçi vizesinin alındığı toplantıda; İşletme İştirakler Müdürlüğü Liman Ücret Tarifesi değişikliği ise ilgili komisyona gönderilerek belirlenmesine karar verildi. Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Evlenme Defteri Ücret Tarifesi ile İller Bankası'ndan emekli personel için kredi talebinin görüşüldüğü toplantıda, 2018 yılı Sayıştay Denetim Sonuçlarının belediye meclisinin bilgisine sunulmasına ait maddeler kabul edildi.

Toplantı; İmar Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yeni konuların karara bağlanmasıyla sona erdi. Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2020 yılında Ayvalık Belediyesi'nin önünün açık olduğunu ve yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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