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Ayvalık Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların evine sıcak yemek götürüyor

Ayvalık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor.

27.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:55

Ayvalık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor.

Ekiplerce her gün iki öğün pişirilen yemekler paketlenerek belirlenen adreslerdeki vatandaşlara teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 araçla dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Her gün 500 aileye sıcak yemek dağıtıldığını ifade eden Ergin, "Şu anda ekiplerimiz, mahalle muhtarlarıyla birlikte yeni ailelerin belirlenmesine yönelik tespitlerini sürdürüyor. Evlerine sıcak yemek götürdüğümüz kişi ve aile sayısının artacağını düşünüyoruz." dedi.

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Ayvalık Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların evine sıcak yemek götürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ayvalık, Güncel

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Ayvalık Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların evine sıcak yemek götürüyor

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