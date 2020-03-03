Ayvalık Belediyesi araçları dezenfekte edildi

Belediye başkanımız Mesut Ergin'in talimatıyla, araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra koronavirüse karşı koruma ve kontrol amacıyla araçlarda detaylı olarak temizlik çalışmalarına, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayvalık Belediyesi Kademe Amirliği'nde dezenfekte işlemleri başladı.

Belediyemize ait 4 adet hasta nakil ve cenaze aracı, Öğrencilerinde hizmetine açık olan 8 adet servis aracı ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi.

Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli!

Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Ergin; "Her zaman dediğimiz gibi vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli. Son zamanlarda dünya genelinde yayılan salgın hastalıklara karşı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Girişimlerimiz sonucunda limanımıza termal kamera kurulmasının ardından belediye araçlarımızda da dezenfekte çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımızın da hassasiyet göstererek, öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını tek kullanımlık mendiller ile kapatıp ve sık sık bol sabun ile ellerini yıkarlarsa ortak kullanım alanımız olan toplu taşımada daha hijyenik bir ortam yaratmış oluruz" dedi.