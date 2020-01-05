Haberler » Güncel » Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor - Haber

Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki birimlere bağlı ekipler, ilçede yaşayanların rahat etmeleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek daha çok vakit geçirebilmeleri için kaldırımlar başta olmak üzere tüm sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

05.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:26 Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor
Belediyesi bünyesindeki birimlere bağlı ekipler, ilçede yaşayanların rahat etmeleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek daha çok vakit geçirebilmeleri için kaldırımlar başta olmak üzere tüm sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalarını hafta sonu da dahil 7/24 sürdüren ekipler; yol yapım, çevre temizliği gibi belediyenin öncelikli hizmetlerine ağırlık verirken, Ayvalık'ın Kuzey Ege'nin yıldızı olması yolunda da aralıksız bir çaba gösteriyorlar.

"Çalışmalarımızı programlı bir şekilde yürütüyoruz"

Ayvalık Belediyesi olarak ilçe genelinde adeta yol yapım ve onarım seferberliği başlattıklarını aktaran Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu çalışmalarımız hazırladığımı program dahilinde sürüyor. Bu amaçla, onarım ve bakım gereken tüm yollarda gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana aradan geçen 10 aylık süreçte, ilçe merkezi başta olmak üzere; Altınova, Küçükköy, Alibey (Cunda) Adası'nda sayısız sokakta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Ergin, "Vatandaşlarımızdan gerek sosyal medya, gerek yüz yüze, gerek telefonlarla gelen talep öneri ve şikayetleri değerlendirerek, bu doğrultuda kentimizin ihtiyaçlarını kısa sürede tespit ediyor, belirli bir program dahilinde zeytinlik arası yollar da dahil olmak üzere kilit parke, zart taşı, asfalt, stabilize yol, tretuvar, bordur, oluk taşı, duvar ve istinat duvarları gibi çalışmalara gece gündüz demeden devam ediyoruz. Zaman içerisinde bu çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde artırarak sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kuzey Ege, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:08   Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu - Haber
22:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sayın Merkel ile görüşmem var" - Haber
22:06   Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını... - Haber
22:03   'Pakistan to raise Kashmir issue at every world forum in 2020' (2) - Haber
22:02   Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu... - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
5.01.2020 22:11:12