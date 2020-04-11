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Ayvalık Belediyesi evde kalan vatandaşlar için çalışıyor

Ayvalık Belediyesi evde kalan vatandaşlar için çalışıyor Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de riayet edildi.

11.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:48
Ayvalık Belediyesi evde kalan vatandaşlar için çalışıyor
BALIKESİR - Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde de riayet edildi.
Ayvalık'ta her gün binlerce insanın bulunduğu cadde ve sokakların sokağa çıkma yasağı nedeniyle ıssızlaşırken, tarihi sokaklarda sokak hayvanlarından başka canlı neredeyse yok gibiydi.
Vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanması için Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün gözetiminde polis, jandarma, gece bekçileri ve Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerce oluşturulan ekipler adeta seferber oldular.
Ayvalık Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerin Başkan Mesut Ergin'in talimatlarıyla canla-başla her eve giderek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mücadele ettikleri gözlendi.
112 Acil Yardım ekiplerinin yanı sıra belediye bünyesindeki sağlık ekiplerinin evlerinde sağlık sorunu olan vatandaşlara çok kısa sürede ulaşarak müdahale ettikleri Ayvalık'ta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ve itfaiye ekipleri de vatandaşların sorunlarını çözümleyebilmek için görev başındaydı.
Fırıncıların da kendi araçlarıyla mahalle mahalle dolaşarak ekmek satışı yaptığı Ayvalık'ta, su dağıtıcıları da evlere servis yaptı. Eczanelerin tamamının açık olduğu ilçede; internet, elektrik-su gibi arızalar için de ekipler çalışmalarına ara vermedi.
Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkamayan yoksul vatandaşlara erzak dağıtımı yaptı. Bununla yetinmeyen şube yöneticileri erzak dağıtımının ardından evlere ekmek servisi yapmayı da ihmal etmedi.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mağdur edilmediği ilçede, sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen vatandaşlar hakkında ise yasal işlemler yapıldı.
Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin çalışmalarını bizzat denetleyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhabirimize yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını belediye bünyesindeki "Bizim Masa" 444 10 66 ve 05331540044 ile 05331540099 nolu Whatsapp hatlarından bildirilmesi halinde gereken hizmetin verileceğini söyledi.
Ayvalık Belediyesi'nin tüm birimleriyle sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçe halkının 7/24 hizmetinde olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, vatandaşların talep, şikayet ve tüm gereksinimleri için çabalarının bu süreçte devam edeceğinin de altını çizdi. Ayvalık Belediyesi evde kalan vatandaşlar için çalışıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Balıkesir, Ayvalık, Genel
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