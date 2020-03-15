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Ayvalık'da korona virüs temizliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yeni Tip Korona virüs salgınına karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

15.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:40
Ayvalık'da korona virüs temizliği
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde Yeni Tip Korona virüs salgınına karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Ayvalık Adliye Binası, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Polis Karakolu'nda dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yaptı.

Yapılan çalışmaların başta korona olmak üzere her türlü salgın hastalıklara karşı gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayvalık genelinde Başkan Mesut Ergin'in talimatıyla yapılan ilaçlama çalışmalarının dönüşümlü olarak belirli zaman periyotlarıyla sürdürüleceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

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