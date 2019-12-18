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Ayvalık Deniz Hudut Kapısında düzenlemeler tamamlandı

Ayvalık Deniz Hudut Kapısında, engelliler yasasıda belirlenen standartlara uygun gerekli düzenlemeler tamamlandı.

18.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:40Ayvalık Deniz Hudut Kapısında düzenlemeler tamamlandı
Deniz Hudut Kapısında, engelliler yasasıda belirlenen standartlara uygun gerekli düzenlemeler tamamlandı.
Ayvalık Belediyesince gerçekleştirilen düzenlemeler çerçevesinde, engelli girişi, engelli park alanı, görme engelliler için yürüyüş bantları, engelli tuvaletleri ve rampaları yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Deniz Hudut Kapısında incelemelerde bulundu.
Ergin, en büyük sorunları ulaşılabilirlik olan engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmanın kendilerinin asıl görevlerinden biri olduğunu da vurgulayarak, "Gümrük limanındaki düzenlemelerle rahat seyahat etmelerini sağlamaya çalıştık. Ayvalık'ta engelsiz bir hayat için gereken her türlü düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz, umarım bu tüm benzer kamu alanları için örnek teşkil eder." dedi.

Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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