Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ihalede usulsüzlük operasyonunda 1 tutuklama

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki devlet hastanesinde, kalorifer yakıtı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 idari personelden H.İ.Y., tutuklandı.Ayvalık Devlet Hastanesi'nde geçen yıl kalorifer yakıtı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, polis operasyon düzenledi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından hastaneye düzenlenen operasyonda, idari personel olarak görev yapan H.İ.Y., A.A., C.E., A.Ö., Y.K. ve F.S. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve F.S., serbest bırakıldı. H.İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.K., C.E. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Balıkesir