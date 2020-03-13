Ayvalık doğalgaza 2022'de kavuşuyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi; 2022 yılında doğalgaza kavuşuyor.
13.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:27
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi; 2022 yılında doğalgaza kavuşuyor.
Başkentte AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan' ziyaret ederek ilçenin doğalgaz sorununu masaya yatırdılar.
Yapılan görüşmelerde AK Partili Canbey ile Başkan Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile getirerek bu dev hizmetin ilçeye getirilmesi için destek istemelerine Bakan Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Özcan da olumlu yanıt verdiler.
Ankara'daki görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Sayın Bakan Yardımcımız ve BOTAŞ Genel Müdürümüz ile Ayvalık'ımızın ihtiyaçlarını görüştük. Ayvalık'a doğalgaz gelmesiyle ilgili bizim daha önce de açıklamalarımız olmuştu. Bu kapsamda Burhaniye'den gelecek olan doğalgaz ana hattını Gömeç ve Ayvalık'a getireceğiz. Bu çalışmalarımız Allah nasip ederse 2022 yılında tamamlanmış olacak ve doğalgazı bu ilçelerimizin sakinlerinin hizmetine sunacağız. Bizim Balıkesir'e hizmet anlayışımızda hiçbir zaman ayrımcılık olmaz" dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de; Ayvalık'ın sorunlarının çözümü için her imkanı değerlendirdiklerini kaydederek, doğalgaz konusunda kendilerine destek veren Mustafa Canbey'e teşekkür etti. - BALIKESİR
Başkentte AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan' ziyaret ederek ilçenin doğalgaz sorununu masaya yatırdılar.
Yapılan görüşmelerde AK Partili Canbey ile Başkan Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile getirerek bu dev hizmetin ilçeye getirilmesi için destek istemelerine Bakan Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Özcan da olumlu yanıt verdiler.
Ankara'daki görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Sayın Bakan Yardımcımız ve BOTAŞ Genel Müdürümüz ile Ayvalık'ımızın ihtiyaçlarını görüştük. Ayvalık'a doğalgaz gelmesiyle ilgili bizim daha önce de açıklamalarımız olmuştu. Bu kapsamda Burhaniye'den gelecek olan doğalgaz ana hattını Gömeç ve Ayvalık'a getireceğiz. Bu çalışmalarımız Allah nasip ederse 2022 yılında tamamlanmış olacak ve doğalgazı bu ilçelerimizin sakinlerinin hizmetine sunacağız. Bizim Balıkesir'e hizmet anlayışımızda hiçbir zaman ayrımcılık olmaz" dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de; Ayvalık'ın sorunlarının çözümü için her imkanı değerlendirdiklerini kaydederek, doğalgaz konusunda kendilerine destek veren Mustafa Canbey'e teşekkür etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Canbey, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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