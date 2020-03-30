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Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan örnek hizmet

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınına karşı oda üyelerinin iş yerlerine ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:52
Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan örnek hizmet
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınına karşı oda üyelerinin iş yerlerine ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı. Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan çalışma kapsamında; oda üyelerinin iş yerleri ücretsiz ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilaçlama çalışmaları için bir ilaçlama firması ile anlaştıklarını söyledi.

İlk olarak Perakende Sebze Hali üzerindeki Oda bünyesindeki ofislerin ilaçlamalarının yapıldığını kaydeden Başkan Çakırca, "Nano Gümüş İyon Teknolojisi Dezenfeksiyonu sistemiyle ilaçlama çalışmalarımızın ilk etabını Talatpaşa Caddesi, Barbaros Caddesi, Bedesten Çarşısı, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafların dükkanlarında gerçekleştirdik. Bu yöndeki çalışmalarımız oda üyesi olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik aralıksız sürdürülecektir. İşyerlerine dezenfekte uygulaması yaptırmak isteyen üyelerimizin şahsen odamıza müracaat etmeleri gerekiyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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