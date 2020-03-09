Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit olan Mehmetçikler için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lokma hayrı yapıldı.
09.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:57
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit olan Mehmetçikler için Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde lokma hayrı yapıldı.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Ayvalıklı esnaf ve vatandaşlar tarafından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Türk Bayrakları'nın dağıtıldığı etkinlikte, dualar İdlib şehitleri başta olmak üzere tüm Mehmetçikler için edildi. - BALIKESİR
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Ayvalıklı esnaf ve vatandaşlar tarafından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Türk Bayrakları'nın dağıtıldığı etkinlikte, dualar İdlib şehitleri başta olmak üzere tüm Mehmetçikler için edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ayvalık Halkı'ndan şehitler için lokma hayrı
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