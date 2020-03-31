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Ayvalık koronavirüse karşı omuz omuza

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalar ve işyerleri kapalı olduğu için evine ekmek götüremeyenler için yardım seferberliği başlatıldı.

31.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:30
Ayvalık koronavirüse karşı omuz omuza
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalar ve işyerleri kapalı olduğu için evine ekmek götüremeyenler için yardım seferberliği başlatıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı'ndan alınan izinle başlatılan kampanya ile başta koronavirüsün etkilediği ailelerle, ilçe genelindeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılması hedefleniyor. Kampanyaya destek vermek isteyenlerin Halkbank Ayvalık Şubesi'nde Ayvalık Belediye Başkanlığı adına açılan 07000031 nolu hesaba yada TR72 0001 2009 2420 0007 0000 31 nolu IBAN numarası aracılığıyla ekonomik destek verebilecekleri öğrenildi.

Başlattıkları kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihtiyaç sahibi aileleri tespit edebilmek için Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ve mahalle muhtarlarıyla tespit çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Aşevinden yaklaşık bir hafta öncesine kadar 230 ailenin günlük sıcak yemek ihtiyacı karşılanırken, yapılan tespit çalışmalarının ardından bu sayının 600'ün üzerinde ailenin faydalandığını kaydeden Mesut Ergin, "Bu krizi ancak el birliği ile aşacağımıza inancımız sonsuzdur. Kimin neye ihtiyacı varsa, bu ihtiyaçları karşılamaya hazırız. Yemek ihtiyacı olan ailelere günlük iki öğün yemek, evlerinin kapılarına kadar gitmektedir. Bunun yanı sıra erzak ihtiyaçlarını da belediye olarak karşılamaktayız" dedi.

Ergin, "Gün, birlik olma günüdür. Gerek erzak desteği, gerekse de yasal izinlerle açılmış banka hesaplara halkımızın desteklerini bekliyoruz. Bu anlamda, ben de bir aylık maaşımı bu ihtiyaçların karşılanması için bağışlıyorum" diye konuştu. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ayvalık koronavirüse karşı omuz omuza - Haberler

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