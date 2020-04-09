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Ayvalık SYDV personelinin "Kovit 19" yoğunluğu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle insanüstü gayretlerle hizmet vermeye çalışıyor.

09.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:34
Ayvalık SYDV personelinin
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle insanüstü gayretlerle hizmet vermeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hazırlanan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korona virüs önemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesine yönelik Ekonomik İstikrar Kalkınma Destek Paketi çerçevesindeki sosyal yardım kapsamında 2 milyon 111 bin aileye yönelik biner liralık destek paralarının işlemlerinin ardından şimdide aynı desteğin ikinci etabında 2 milyon 300 bin aileye yönelik yeni dağıtıma hazırlanan Ayvalık SYDV personeli oldukça yoğun mesai harcıyor.

Ayvalık'ta korona virüs salgınına ait süreci son derece başarılı bir şekilde yürüten Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın talimatlarını harfiyen yerine getiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelinin hummalı çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sorunlarını çözümleyebilmek için canla başla çalışan personel; bununla da yetinmeyip, yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarını da çoğunlukla evlerine kadar götürerek, en güzel dayanışma örneğini sergilemesiyle de gönüllerde taht kuruyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, Güncel
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