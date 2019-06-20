20.06.2019 17:37
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Ayvalık'ta 10 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan 1 Afgan ve 9 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 10 kaçak göçmenin sevk edildikleri Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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