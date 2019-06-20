20.06.2019 13:54
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Ayvalık'ta 10 mülteci denizde yakalandı

Ayvalık

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı.

Balıkesir'inAyvalıkilçesinde yasa dışı yollarlaYunanistan'ınMidilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerindeEge Denizi'nde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları bir şişme botun Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru ilerlemekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında bir kız çocuğu ve kadınların da bulunduğu 1Afganistan, 9İranuyruklu mülteciyi ele geçirdi. AyvalıkSahil Güvenlik Komutanlığı'nınCunda Adası'ndaki merkezine getirilen mülteciler daha sonra Ayvalık İlçeEmniyet Müdürlüğübünyesindeki ekiplerin nezaretinde Polis Merkezi'ne getirildi. Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı mülteciler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir,Midilli Adası,Ayvalık,3. Sayfa

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