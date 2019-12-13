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Ayvalık'ta 108 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 108 düzensiz göçmen yakalandı.

13.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:55Ayvalık'ta 108 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 108 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, rutin devriye nöbeti için Ege Denizi'ni tarayan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık'ın Maden Adası ile Altınova Mahallesi açıklarında gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda 38'i Afganistan, 62'si 4 Filistin, 2'si Güney Afrika, 1 Irak ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere 108 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Merkezi'ne getirilen 41'i çocuk, 29'u kadın toplam 109 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
(Suat Salgın/İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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