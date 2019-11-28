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Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci yakalandı

Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

28.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:51
'ta 12 Suriyeli mülteci yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bir lastik botla Midilli'ye gitmekte olan bir şişme botu Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında durduran Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler iki aileden oluşan 12 kişilik Suriyeli düzensiz göçmeni ele geçirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler Cunda adasına getirilerek, yasal işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi.
Ayvalık'ta 12 Suriyeli mülteci yakalandı

Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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