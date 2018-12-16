Ayvalık'ta 14. Geleneksel Deve Güreşleri coşkusu

16 Aralık 2018 Pazar 16:22



16 Aralık 2018 Pazar 16:22

Ayvalık'ta 14. Geleneksel Deve Güreşleri coşkusuBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından bu yıl 14. sü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali yağmurlu havaya rağmen coşkulu bir heyecanla gerçekleşti. Ayvalık'tan; Karadağlı, Ali Efe, Cengizhan, Koray ve Kurtdereli gibi ünlü pehlivan develerin; yanı sıra festivale Ege ve Marmara'nın en güçlü 110 pehlivan develeri katıldı.Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in himayesinde gerçekleşen festivali; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, ile AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay'ın yanı sıra Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası 2. Başkanı Hasan Barbun, AK Parti Ayvalık eski İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, belediye meclis üyelerinin yanı sıra; Ezine, Çanakkale, Edremit, Bergama, Dikili, Burhaniye ve Bodrum'dan gelen deveciler cemiyet üyeleri, deve sahipleri ve yüzlerce vatandaş büyük bir heyecanla izledi.Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in yoğun gündemi nedeniyle kısa bir süreliğine katıldığı festival ile ilgili Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın yaptığı açıklamada, bu yıl 14. sünü düzenledikleri Geleeksel Ayvalık Deve Güreşi Festivali'ne olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun bir katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.Başkan Yatkın, büyük bir heyecanla gerçekleşen güreşlere Bodrum'dan Çanakkale'ye kadar 110 devenin katıldığını kaydederek, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ise her yıl ilçede düzenlenen geleneksel deve güreşlerinin kış mevsimlerinde ilçe ekonomisine olumlu katkılarının yanı sıra kültürel hayatına da renk verdiğini ifade ederek, "Bu organizasyonda asıl emeği Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği'dir. Biz belediye olarak organizasyona lojistik destek sağlamaya çalıştık. Ben böylesi güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için dernek başkanı Mustafa Yatkın ile oğlu İbrahim Yatkın'ın yanı sıra dernek üyelerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ayvalık'taki geleneksel deve güreşi festivalinde; kadın ve çocukların yanı sıra yakılan mangallarda hazırlanan deve eti ile deve sucukları da afiyetle yenildi.