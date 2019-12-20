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Ayvalık'ta 18 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen ile 1 organizatör zanlısı yakalandı.

20.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:25 Ayvalık'ta 18 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı jandarmadan kaçamadı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen ile 1 organizatör zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Murateli'de bir zeytinlik alanda gerçekleştirdikleri operasyonda; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile M.R. isimli bir organizatör zanlısı ele geçirildi.

M.R. isimli organizatör zanlısı gözaltına alınırken, 18 düzensiz göçmen hakkında ise yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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