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Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

26.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:24 Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi
BALIKESİR'in  ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekiplerinin kaçak ve sahte içki üretenlere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde ikamet eden M.S.Y. ve A.S.'nin sahte içki üretimi yaparak sattığı tespit edildi. Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararına ardından M.S.Y. ve A.S.'nin ev ve eklentilerinde 2 bin 400 litre sahte şarap, 2 litre etil alkol ve 1,3 litre kaçak rakı ele geçirildi.Ele geçirilen kaçak ve sahte içkiler, jandarma ekiplerince imha edilirken, M.S.Y ve A.S. gözaltına alındı.


- Balıkesir

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Kaynak: DHA

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