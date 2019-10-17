Haberler » 3. Sayfa » Ayvalık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

17.10.2019 15:20Ayvalık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi, Badavut mevkisinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda bir grubun bulunduğunu fark etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22'si Filistin, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen ile M.A., M.V. ve C.H. isimli organizatörleri kıskıvrak yakaladı.

Jandarma göçmenlerle birlikte ele geçirdiği 1 şişme bot ile bot motoruna da el koydu.

Yakalanan düzensiz göçmenler ve 3 organizatör hakkında yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:48 JÖAK askeri derin dalış eğitiminde şehit oldu
15:48 Uyuşturucu tacirleri polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
15:46 Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi adliyede
15:37 Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak
15:32 Kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
15:30 Cemile öğretmen kaza kurbanı
15:29 Muş'ta tefecilik operasyonu
17.10.2019 15:53:43