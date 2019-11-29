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Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.

29.11.2019 02:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 03:00Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İskele mevkiinde G.H. isimli organizatör zanlısı ile 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Hemen harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla Uzungöl mevkiinde düzensiz göçmenleri ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan G.H. isimli organizatör zanlısı ile aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 26 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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