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Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

08.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:30 Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı
'in ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikayette bulundu. Söz konusu hırsızlık olayında mağdur G.T.'ye ait zeytin ağaçlarından toplam 3 ton zeytinin çalındığına dair suç duyurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlı Ö.C. isimli şüpheliyi ele geçirdi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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