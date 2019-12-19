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Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

19.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:10 Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı JASAT bünyesindeki timler, takibe aldıkları İstanbul plakalı aracı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkiinde durdurdu. JASAT timlerinin araçta yaptıkları kontrolde 29 Afganistan ve 1 İran uyruklu göçmen ile S.O.Ö. isimli organizatör ele geçirildi. Yakalanan S.O.Ö. isimli organizatör zanlısı gözaltına alınırken, 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 30 düzensiz göçmen hakkında ise işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
(İHA)

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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